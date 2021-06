Sacoche à tout tranporter

Achetée au départ dans le but de pouvoir remorquer le vélo de mon fils lors de longues balades ainsi que les trajets domicile-école. Cette sacoche est vraiment pratique, on peut finalement presque tout transporter, par exemple faire les courses et ramener le pack d’eau est désormais possible. Le volume d’un objet à transporter sur le velo n’est plus un frein ! Les sangles et clips sont très solides, la poche avec son volume de 15l est suffisamment grande, son imperméabilité est un plus non négligeable. L’installation est simple et rapide. Je recommande cet article à toutes les personnes désireuses de se faciliter le quotidien à velo !